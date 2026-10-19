Липкая пена и белые хлопья: мутная жижа течет из кранов в Тюмени

Жители Тюмени жалуются на мутную жижу, которая течет из кранов вместо воды. На руках у людей остается липкая пена и белые хлопья, сообщает URA.RU .

Тюменцы массово пожаловались на вонючую и странную воду, которая пошла из крана. Жидкость похожа на мыльный раствор или масло. Более того, вода горчит — не помогает даже кипячение.

На опубликованных кадрах житель Тюмени набирает ванну. Видно, что вода ржавого цвета. По краям ванны остается белая пена, она оседает по стенкам. При этом помыться невозможно — кожа остается липкой, а голова — грязной.

«Вода странная, будто маслянистая. В ней быстро образуется пена на поверхности», — рассказала жительница города.

Обращение в водоканал заставило коммунальщиков удивиться. Они пообещали промыть магистральные трубы, но отметили, что до этого с подобными жалобами никто не обращался.

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