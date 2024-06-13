Льготы по социальной газификации получили более 20 граждан из Наро-Фоминска

В Наро-Фоминском городском округе за истекший период 2024 года более 20 граждан получили подтверждение на право предоставления дополнительной меры поддержки по осуществлению газификации индивидуальных жилых домов в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В соответствии с законом Московской области № 12/2022-ОЗ «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан по осуществлению газификации индивидуальных жилых домов в Московской области» граждане льготных категорий имеют право на догазификацию.

Дополнительная мера поддержки предоставляется следующим категориям граждан: семьи, являющиеся получателями пособия на ребенка; семьи, состоящие из граждан, получающих пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации, со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу населения; одиноко проживающие граждане, получающие пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющие доход, не превышающий величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу населения; труженики тыла; инвалиды Великой Отечественной войны; участники Великой Отечественной войны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий) и др.

«Граждане имеют право на предоставление дополнительной меры поддержки при соблюдении следующих условий: являются собственниками индивидуального жилого дома, подлежащего газификации; имеют место жительства в индивидуальном жилом доме, подлежащем газификации, или имеют место жительства в жилом помещении, относящемся к муниципальному жилищному фонду Московской области, или входящим в специализированный жилищный фонд Московской области, а индивидуальный жилой дом является для гражданина единственным объектом недвижимого имущества с назначением «жилое», — рассказала начальник социальной защиты Ирина Жулькова.

Данная мера поддержки предоставляется на основании заявления «Заключение договора о подключении в рамках догазификации», поданного в электронной форме через портал госуслуг Московской области.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, всего в регионе одобрено 5 тыс. заявок на льготное подключение газа. Половина из них уже реализована.