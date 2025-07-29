Льготный лизинг: 40 новых мусоровозов приступили к работе в Краснодарском крае

«Южный региональный оператор» обновил парк техники для транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) благодаря программе льготного лизинга, которая реализуется при участии Российского экологического оператора. Уже сейчас новые машины обслуживают курортные территории Геленджика и Новороссийска, сообщила пресс-служба РЭО.

«Лизинговый механизм доказал свою эффективность: он позволяет регионам быстро и без значительного увеличения расходов обновлять автопарк. В частности, это помогает южным субъектам справиться с увеличивающейся в туристический сезон нагрузкой», — подчеркнула генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Благодаря льготному лизингу региональные операторы и компании, занимающиеся обращением с ТКО, могут приобретать спецтехнику на особых условиях — с пониженной процентной ставкой, без первоначального взноса и сроком договора до пяти лет. Программа была разработана РЭО совместно с Минприроды России и АО «Росагролизинг».

Использование новой техники помогает операторам своевременно вывозить отходы, оперативно реагировать на колебания объемов ТКО и поддерживать чистоту даже в условиях сезонного увеличения нагрузки.

Подробнее о требованиях к участникам и условиях программы можно узнать на официальном сайте проекта.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — создание единой системы управления твердыми коммунальными отходами в России. С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовал новый федеральный проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предусматривает переход к экономике замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ежегодно образуемых ТКО, сократить их захоронение до 50% и перерабатывать не менее 25% отходов производства и потребления во вторичное сырье.