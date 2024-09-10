Льготникам Подмосковья выплатили свыше 14 млрд рублей на компенсацию ЖКУ

«В нашем регионе свыше 2 млн льготников получают компенсацию за коммунальные услуги. Отмечу, что для многодетных семей, пенсионеров и инвалидов мы назначаем ее проактивно и с начала года из областного бюджета на эту меру было выплачено свыше 14 млрд рублей», — сказала Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве пояснили, что назначение выплаты упрощено для многодетных семей, ветеранов труда, инвалидов и ветеранов боевых действий. Им необходимо только ознакомиться с заявлением в личном кабинете на регпортале госуслуг и подтвердить данные.

Компенсация предоставляется жителям Подмосковья за оплаченные услуги — жилое помещение, коммунальные услуги, вывоз мусора. Размер выплаты зависит от льготной категории и составляет от 30 до 100%.

Оформить компенсацию можно на региональном портале госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.