Льготникам Егорьевска выплатили свыше 23 млн рублей на компенсацию ЖКУ

Сельским бюджетникам м. о. Егорьевск выплачено более 23 млн руб. компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«904 работника бюджетной сферы, проживающие в сельских населенных пунктах Егорьевского района, ежемесячно получают компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг. Для получения компенсации необходимо подать заявление на регпортале госуслуг с предоставлением соответствующих документов», — рассказала начальник социальной защиты Ольга Лузянина.

Право на компенсацию ежегодно подтверждается. Сведения о месте работы и составе семьи заявителей запрашиваются управлением в рамках межведомственного взаимодействия.

«Если у получателя компенсации произошли какие-либо изменения, например, смена места жительства или состава семьи, он обязан незамедлительно сообщить об этом в управление. В противном случае, необоснованно полученные средства могут быть взысканы», — отметила Лузянина.

В ведомстве дополнили, что получение компенсации за жилищно-коммунальные услуги — это мера социальной поддержки, направленная на улучшение качества жизни работников бюджетной сферы, проживающих в сельской местности.

Подробнее об условиях предоставления услуги — по телефону горячей линии 122, затем 6, либо в телеграмм-чате «Социалка.Воскресенск».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.