Лето пройдет быстро: Путин поручил устранить последствия паводков

«Лето пройдет быстро, а нам нужно за лето по максимуму все сделать, чтобы восстановить жилой фонд», — указал глава государства на встрече с главой МЧС Александром Куренковым и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым.

Сейчас ряд российских регионов устраняют последствия паводков.

Работы ведут в Оренбургской, Курганской, Тюменской и Омской областях, Якутии.