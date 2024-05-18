Лето пройдет быстро: Путин поручил устранить последствия паводков
Владимир Путин распорядился быстро восстановить жилье после подтопления
Президент России Владимир Путин распорядился в кратчайшие сроки восстановить жилье в регионах после паводков, пишет РИА Новости.
«Лето пройдет быстро, а нам нужно за лето по максимуму все сделать, чтобы восстановить жилой фонд», — указал глава государства на встрече с главой МЧС Александром Куренковым и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым.
Сейчас ряд российских регионов устраняют последствия паводков.
Работы ведут в Оренбургской, Курганской, Тюменской и Омской областях, Якутии.