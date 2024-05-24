Лесопарковая зона в Орехово-Зуево стала победителем Всероссийского голосования

Лесопарковая зона в Орехово-Зуево вблизи ул. Парковская будет обновлена благодаря Всероссийскому онлайн-голосованию по выбору объектов для благоустройства, которое завершилось 30 апреля, сообщает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

Работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«В этом году за объекты для благоустройства проголосовало около 850 тысяч жителей Подмосковья. Это рекордно высокий результат за все четыре года проведения Всероссийского голосования. Из 220 объектов, предложенных для выбора, отобрано 53. Работы по их благоустройству мы планируем начать в следующем году. Хочу выразить благодарность всем активным гражданам, благодаря которым в Московской области появятся новые комфортные и современные пространства», —рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

За благоустройство лесопарковой зоны в г. Орехово-Зуево вблизи ул. Парковская в г. о. Орехово-Зуевский проголосовало более 7,6 тысяч человек. Общее количество голосов в г. о. Орехово-Зуевский составило более 24,600 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.