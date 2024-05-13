Количество обращений по вопросам содержания МКД в Ленинском округе снизилось на 40%

Коммунальные службы Подмосковья продолжают работать без выходных, что было актуально и в прошедшие майские праздники. С начала месяца управляющие организации Ленинского городского округа рассмотрели и обработали 317 запросов, поступивших на линию единой диспетчерской службы Московской области, сообщает пресс-служба ГУСТ региона

По сравнению с аналогичным периодом апреля, их число сократилось на 45%.

Сотрудники УК выполнили ряд работ: заменили лампы в подъезде дома № 23 корпус № 1 на проспекте Комсомола и дома № 3 корпус № 2 на бульваре им. народного артиста СССР Мстислава Ростроповича, произвели уборку подъезда в доме № 6 на Молодежном бульваре в деревне Мисайлово, устранили неисправности в лифтовом оборудовании дома № 12 по улице Березовой в Видном, а также провели кровельные работы в доме № 3 на улице Заводской.

Жители округа не подавали ни одного обращения в категориях: «восстановление освещения в подвале», «восстановление остекления входной группы» и «ремонт ограждающих перил и поручней в подъезде». Основная часть запросов из муниципалитета в последние недели касалась уборки подъездов, ремонта лифтов и входных дверей.

ГУСТ МО напоминает: для решения вопросов в жилищно-коммунальном секторе жители Подмосковья могут подать заявку на портале ЕДС МО или позвонить по короткому номеру 122*4. УО обязана взять заявку в работу и исполнить в регламентные сроки.