Кузбассовцы лишились отопления в мороз из-за аварии

Мэр Юрги Алексей Фомин в своих официальных социальных сетях рассказал о том, что в ночь на 12 декабря на Юргинской ТЭЦ произошел технический сбой, из-за которого жители Кузбасса ощутили снижение температуры в домах, сообщает Сiбдепо .

Аварийные бригады незамедлительно приступили к устранению последствий, и теплоснабжение было восстановлено до требуемых показателей. Ситуация мониторится, но в комментариях к посту мэра обеспокоенное население сообщает о том, что ночью радиаторы отопления в их квартирах были совершенно остывшими.

«По проспекту Победы 49 батареи холодные», «На Кирова 23 дома дубак, обогреватель не выключаем», — написали пользователи.

В диспетчерской Юргинской ТЭЦ пояснили, что причиной стала некая неполадка, причины которой пока не установлены. Однако, как было заявлено, проблема уже решена, и до конца дня тепло вернется в дома, а температурный режим нормализуется.

Для оперативного решения любых вопросов, связанных с коммунальными услугами, жители могут в любое время суток обращаться в городскую Единую диспетчерскую службу по номерам телефонов 5-33-83, 4-19-30 или 112.

