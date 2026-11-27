Крымчане могут потребовать компенсацию за технику после скачков напряжения

Жители Крыма сообщают о поломках электроприборов после перепадов напряжения 26 ноября. Для возмещения ущерба нужно доказать связь поломки с качеством электроснабжения, передает Крымское информационное агентство .

С 25 ноября в Крыму действуют ограничения подачи электроэнергии сроком до десяти дней. По словам жителей, скачки напряжения повреждают даже оборудование с защитой.

«Был такой перепад напряжения, что у меня сгорела электростанция, которая была подключена через стабилизатор», — рассказала жительница Крыма Мария Панковецкая.

Чтобы потребовать компенсацию, нужно зафиксировать повреждения и возможный перепад напряжения, сохранить чеки, счета за ремонт и заключения сервисных центров. При необходимости причину поломки установит независимая экспертиза.

Затем следует определить ответственную организацию и подготовить претензию в двух экземплярах. Один передают исполнителю услуги под подпись либо направляют заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.

Специалисты Роспотребнадзора пояснили: при полном или частичном отказе либо отсутствии ответа в течение десяти дней можно обратиться в суд. Помимо материального ущерба потребитель вправе требовать компенсации морального вреда и штрафа.

Чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства могут повлиять на ответственность исполнителя, но плохая погода сама по себе не освобождает его от возмещения ущерба.

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