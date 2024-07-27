Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на западе столицы

На западе столицы провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта «Переделкино», сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в Москве проводят планомерную работу по обновлению газорегуляторных пунктов. Они ответственны за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах.

«Отремонтировали газорегуляторный пункт «Переделкино», который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Ново-Переделкино», — заявил Бирюков.

По словам заммэра, в рамках проекта специалисты АО «Мосгаз» заменили старое оборудование, эксплуатировавшееся с 1968 года, на современный газорегуляторный пункт шкафного типа отечественного производства. Он отличается высокой степенью надежности и пониженными шумовыми характеристиками, а также соответствует всем требованиям безопасности.

Работы осуществили в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.