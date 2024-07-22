Круглый стол по вопросам обращений жителей прошел в Ленинском округе

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов и депутат Московской областной Думы Владимир Жук приняли участие в круглом столе по вопросам решения насущных вопросов жителей округа, сообщает пресс-служба муниципального образования.

«Важным является каждое обращение, поступающее от наших жителей. От их правильного и оперативного решения зависит качество жизни в Ленинском округе. Безусловно, работая с обращениями граждан, мы должны предоставлять им понимание по срокам реализации тех или иных вопросов, проектов», — сказал в ходе круглого стола Станислав Каторов.

В ходе беседы участники круглого стола обсудили вопросы, включая те, которые поднимаются в ходе встреч с жителями в рамках формата «выездной администрации»: строительство социальных объектов, ремонт дорог, благоустрйоство, жилищно-коммунальное хозяйство и другое.

«Подобные форматы встреч позволяют нам получать дополнительную информацию по запросам жителей нашего региона. Сегодня депутаты Совета депутатов Ленинского округа, гражданские активисты, лидеры общественного мнения подробно рассказали о вопросах, которые жители поднимают в ходе встреч во дворах. Обсудили сроки и пути решения предложений наших жителей», — подытожил Каторов.

В круглом столе также приняли участие Станислав Радченко, Валерий Черников, Гаджимурад Гаджимурадов, Олег Федоров, Василий Осокин, Игорь Коршаков, Владислав Рымша, Алёна Кокоева, Максим Арапов, Валерий Скляр, Ксения Демченко, Александр Баюклин, Дмитрий Белитский, Татьяна Ершова, Андрей Шишин, Дмитрий Банченко, Татьяна Бондаренко, Никита Роговский, Олег Тихонов, Татьяна Вуевич, Мария Гаевская, Мария Садр Амели, Марина Иноземцева, Наталья Козыренкова, Наталия Литвинова, Евгений Усков, Ирина Архангельская и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.