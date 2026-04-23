КПО Подмосковья отправили 5,7 тыс тонн металла на переработку

Комплексы по переработке отходов Московской области в первом квартале 2026 года передали на вторичную переработку 5,73 тыс. тонн металла. Сырье направили на профильные заводы для дальнейшего использования в промышленности, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Металлические отходы проходят несколько этапов подготовки перед возвращением во вторичный оборот. Сначала лом отделяют от других фракций с помощью магнитов для черного металла и вихретоковых сепараторов для цветного. Затем сырье очищают от загрязнений и направляют на переплавку.

После переработки из металла изготавливают листы, рулоны, стержни, арматуру и проволоку. На подмосковных КПО процесс организован в круглосуточном режиме: автоматические линии сортируют отходы, а извлеченный металл прессуют в плотные кипы для удобной транспортировки на металлургические заводы.

Таким образом, старые консервные банки, бытовая техника и другие металлические изделия из контейнеров Подмосковья возвращаются в строительную и промышленную отрасли, что позволяет экономить природные ресурсы региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.