Котельные в Долгопрудном обновляют в рамках народной программы ЕР

В Долгопрудном продолжаются мониторинги объектов из списка наказов избирателей, требующих модернизацию. Так, секретарь местного отделения «Единой России», глава Долгопрудного Роман Истомин вместе с членами и сторонниками партии совершили рабочий выезд в три котельные — важнейшие объекты городской инфраструктуры. Мониторинг прошел при поддержке партпроекта «Школа ЖКХ», сообщает пресс-служба главы округа.

Мало кто из жителей обычно задумывается, что состояние каждого такого объекта — это фундаментальная, базовая составляющая всей жилищно-коммунальной системы муниципалитета. Визуально ряд важнейших нюансов даже не заметен глазу, но именно от их надежности и эффективности зависит качество жизни людей на всей территории городского округа.

Котельная на Заводской, 2 построена в 1949 году. Обслуживает 83 многоквартирных домов — это почти 20 тыс. жителей, 10 социальных объектов. Сейчас ведутся переговоры о включении этой котельной в региональную госпрограмму «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 гг.».

Реконструкцией предусматривается замена технологического оборудования и увеличение мощности котельной примерно на 25%.

Вторая котельная расположена по адресу: улица Заводская, дома № 15. Построена она в 1970 году. В зоне ее обслуживания — 6 домов, (это более 3 тыс. жителей). В настоящее время идет этап согласования документации для проведения капитального ремонта в рамках соответствующей региональной программы. Капремонт включит в себя замену оборудования при сохранении существующей мощности. В нынешних реалиях и в среднесрочной перспективе этого объема для функционала объекта достаточно.

Очередная котельная — на Первомайской, 40 — уже включена в программу модернизации. Здесь сейчас проводятся работы по демонтажу старых котлов.

«Весь ход работ на контроле. Мы должны обеспечить выполнение графиков работ по каждому объекту, в том числе в рамках подготовки к предстоящему отопительному периоду», — отметил Роман Истомин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.