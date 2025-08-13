Котельные Лобни готовы к отопительному сезону

В Лобне завершена подготовка тепловых систем к предстоящей зиме. Все девять городских котельных, включая крупные объекты «РТС-Лобня» и «РТС-Красная Поляна», прошли плановое обслуживание и готовы к работе. Работы выполнены в сжатые сроки — котельные были запущены за 8-10 дней. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках подготовки к зиме тепловые сети промыты и опрессованы. Также идет ремонт 8 участков теплотрасс общей протяженностью 1668 м.

Кроме того, компания «ТЭК-10», обеспечивающая теплоснабжение Лобни, значительно обновила свой автопарк. В распоряжении сотрудников появился новый экскаватор, две аварийные машины, четыре автомобиля различного класса и самосвал. Техника позволит бригадам оперативно выезжать на любые неполадки в системе теплоснабжения, минимизируя время восстановления подачи тепла.

С 15 сентября в Лобне начнутся пробные топки — тестовый запуск системы отопления для проверки ее работоспособности перед началом холодов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что улучшение качества предоставляемых услуг ЖКХ населению — это стратегическая задача.

«Первый доклад у нас — это трансформация ресурсоснабжающих организаций. Суть заключается в следующем: разработаны стандарты, которые мы сейчас внедряем. И если присутствующие здесь, а также ваши коллеги — те, кого вы ставите <…> (в качестве — ред.) руководителей ресурсоснабжающих организаций, — окажутся адекватными, будут работать по-современному, то реагирование и качество услуг населению существенно улучшатся», — сказал Воробьев.