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Котельную за 151 млн рублей построят в подмосковном поселке Северный

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин при участии профильных специалистов обсудил строительство автоматизированной блочно-модульной котельной в поселке Северный. В ходе встречи был выработан алгоритм строительного и авторского надзора за производством работ, этапы и нюансы возведения котельной. В тоже время необходимо решить вопросы по увеличению мощности и установке дополнительного оборудования, сообщает пресс-служба ведомства.

Объект жилищно-коммунального хозяйства производительностью 11,0 МВт появится по адресу: р. п. Северный, ул. Садовая, д. 12 до конца текущего года. Цена контракта превышает 151 млн рублей.

Работы проведет подрядная организация ООО «РСПК» в рамках реализации госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет средств регионального и муниципального бюджетов. Энергообъект обеспечит теплом более 3 тысяч жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.