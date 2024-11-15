Котельную № 5 в Волоколамске перевели на автоматизированное управление

Котельная № 5 на улице Мелиораторов в Волоколамском округе стала третьим в этом году объектом теплоснабжения, работу которого оптимизировали, наладив полностью автоматическое управление оборудованием. Подключение автоматики и замена запорной арматуры заняли около 1,5 месяцев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Преимущество автоматизации — в скорости реагирования на любые изменения в режимной работе котельной. Она позволяет круглосуточно контролировать давление и температуру в системе теплоснабжения, параметры функционирования котлов, систему охранной сигнализации и видеонаблюдения, работу вспомогательного оборудования», — рассказал главный инженер АО «Волоколамское ПТП РЖКХ» Евгений Игнатьев.

На предприятии пояснили, что в случае возникновения внештатной ситуации, сигнал из котельной сразу же поступит на пост дежурного аварийно-диспетчерской службы, что позволит максимально оперативно предпринять все необходимые меры по устранению неполадки.

На сегодняшний день в Волоколамском округе автоматизированы уже 13 котельных, еще в двух наладят автоматизацию до конца года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.