Котельную № 40 в Можайском округе готовят к новому отопительному сезону

Котельную № 40 в Можайском округе готовят к новому отопительному сезону. Чтобы выполнить все необходимые работы по профилактике и подготовке котельной к новому отопительному сезону, у сотрудников АО «Мособлтепло» две недели, поэтому несмотря на то, что сам объект коммунальной инфраструктуры остановлен, работа здесь кипит. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Коммунальщики уже провели промывку 6 теплообменников. Сейчас продолжаются работы по чистке фильтров-грязевиков.

В котельной, которая обеспечивает несколько микрорайонов Можайска горячей водой и отоплением, — в работе 5 котлов, на трех из них сейчас специалисты поэтапно проводят чистку.

Также в рамках профилактики проверяют электрическую часть, пожарную сигнализацию, изоляцию, обработка контактов и метрологическая поверка оборудования. Эти работы проводит служба главного энергетика.

Инженер-химик обеспечивает бесперебойную работу системы химводоподготовки, проводя её техническое обслуживание.

Все работы направлены на повышение надежности и эффективности работы теплоэнергетического комплекса в предстоящий зимний период.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.