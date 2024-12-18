Котельную № 1 в округе Подмосковья закончат ремонтировать в 2026 г

Запланировано выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства с поставкой необходимого оборудования для обеспечения эксплуатации котельной № 1 в городском округе Лотошино, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Котельная № 1 находится по адресу: Московская область, г. о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Микрорайон, д. 9. Мощность котельной МВт/Гкал/ч — 5,2 МВт. Назначение объекта: теплоснабжение и водоснабжение жилых и административных объектов.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджетов Московской области и городского округа. Их планируется завершить в 2026 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.