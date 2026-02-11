Котельную капитально отремонтируют в поселке Октябрьский в Люберцах

Вопросы развития поселка Октябрьский обсудили на встрече с жителями в формате выездной администрации. Она состоялась 10 февраля в школе № 54 (ул. Школьная, д. 2), передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На вопросы жителей ответил глава городского округа Люберцы Владимир Волков, профильные заместители и представители ресурсоснабжающих организаций.

В Октябрьском запланирован капитальный ремонт котельной по ул. Ленина, которая обеспечивает теплом и горячей водой более 35 тысяч жителей поселка. В текущем году специалисты выполнят проектирования для последующей реконструкции объекта. Здесь же планируется построить резервную блочно-модульную.

«В Октябрьском в этом сезоне мы завершим благоустройство II этапа „Лесной опушки“. Заменим светильники на новые светодиодные на ул. Жуковского, ул. Плеханова, ул. Ленина, ул. Новая, ул. Первомайская, ул. Пролетарская, ул. Текстильщиков», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Также в 2026 году планируется выполнить капитальный ремонт восьми многоквартирных домов. Продолжится благоустройство дворов, обустройство «народных троп» и обновление детских площадок.

«Октябрьский всегда славился своими активными жителями — спасибо вам за неравнодушие и участие в развитии округа!» — подчеркнул Владимир Волков.

Напомним, 10 февраля в Октябрьском открылась самая большая в округе поликлиника. Она построена при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Медучреждение рассчитано на 500 посещений в смену. Получать качественную медицинскую помощь здесь смогут около 60 тысяч жителей Октябрьского, Островцов, Верхнего Мячково и других близлежащих населенных пунктов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.