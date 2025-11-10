Котельную интерната «Добрый дом „Куровской“ в Орехово-Зуеве модернизируют

Модернизация социальной инфраструктуры Подмосковья продолжается. В Орехово-Зуевском психоневрологическом интернате «Добрый дом „Куровской“ началась реконструкция котельной. Соответствующее извещение о начале строительства поступило в Главгосстройнадзор Московской области. После обновления оборудования мощность теплоснабжения социального учреждения составит почти 4 Гкал/ч, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В котельной установят три новых котла и парогенераторы, что увеличит производительность с 3,65 до 3,95 Гкал/ч. Работы планируется завершить во втором квартале 2026 года.

Реконструкция проводится в рамках региональной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств областного бюджета.

Это часть комплексного улучшения инфраструктуры интерната: с мая 2025 года на территории Куровского ПНИ также ведется строительство банно‑хозяйственного комплекса. Ход строительства строго контролирует Главгосстройнадзор Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — рассказал Воробьев.