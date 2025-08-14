Котельную и теплосети модернизируют в поселке Миронцево округа Солнечногорск

Капитальный ремонт котельной и замену теплосетей проводят в Миронцево городского округа Солнечногорск. Работы осуществляют по госпрограмме Московской области при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева и направлены на повышение надежности теплоснабжения потребителей в отопительный период. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Обновлением котельной занимается подрядная организация АО ГК «ЕКС». На месте задействованы 13 специалистов. Они обмуровывают котел, монтируют газовую линию и автоматику, отлаживают программное обеспечение для управления насосами и узлами регулирования. Все новое оборудование — российского производства.

«Благодаря обновлению оборудования котельная станет надежнее, а значит этой зимой у всех жителей Миронцево будет тепло. Продолжаем следить за ходом работ», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Также в Миронцево подрядчик ООО «Страда» смонтировал порядка 400 м изоляционного трубопровода для прокладки теплотрассы.

В 2025 году в округе также капитально ремонтируют котельные в поселке Голубое и на улице Стеклозаводской в Солнечногорске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.