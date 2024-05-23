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Котельную для нового ЖК «Космос» в Домодедове планируют сдать в августе 2024 г

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили строительство котельной в Домодедово. Объект возводят в микрорайоне Авиационный для обеспечения нужд многоквартирных домов жилого комплекса «Космос». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Общая стройготовность достигла 80%. Завершен комплекс земляных работ и фундамент, смонтированы блок-модули и дымовые трубы на каркасе. В настоящее время ведутся работы по устройству наружных сетей котельной, а также всего жилого комплекса.

Здание котельной одноэтажное, его площадь составляет 161 кв. м.

Функционировать объект будет автономно, без рабочего персонала, основным топливом будет природный газ.

Установленной проектом мощности в 11 МВт будет достаточно для обеспечения 7 многоэтажных корпусов жилого комплекса.

Строительство котельной завершится в августе 2024 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.