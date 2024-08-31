Котельная в Рошале готова к отопительному сезону

В Подмосковье подготовили к сезону еще одну котельную

Котельная «Восточная» в Рошале практически готова к отопительному сезону, сообщили в пресс-службе округа.

На следующей неделе здесь установят датчики передачи показателей, которые будут в онлайн-режиме отслеживать параметры работы оборудования: давление в системе, температуру теплоносителя. Это позволит оперативно реагировать в случае любого технологического сбоя.

Для бесперебойной подачи воды поставят аккумуляторные баки для дополнительной подпитки котлов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.