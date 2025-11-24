Котельная Шатурской ГРЭС выходит на плановые показатели работы после сбоя теплоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Чрезвычайное происшествие на электростанции 23 ноября стало причиной сбоя теплоснабжения в Шатуре. Шатурский округ подвергся атаке БПЛА.

Пока шли работы на Шатурской ГРЭС, коммунальные службы города и соседних округов восстанавливали тепло в домах и на социальных объектах города. В этот же день коммунальщики оперативно приступили к подключению блочно-модульных котельных (БМК). На помощь прибыли коллеги из других муниципалитетов. Первой тепло получила Шатурская больница.

«Приехали в помощь устранения. В данный момент мы БМК установили, обвязываем, помогаем далее врезать в действующий трубопровод», — рассказал Павел Кандыба, начальник аварийной службы г. Электросталь.

К утру понедельника, 24 ноября, к теплу было подключено более 70 жилых домов. В понедельник в городе работали дежурные группы в детских садах Шатуры. Малышей приняли в дошкольных учреждениях № 11, 12, 21 и 24. Родители, у которых была необходимость, смогли оставить детей в теплых группах и спокойно отправиться на работу.

Жители с пониманием отнеслись к временным неудобствам. «Комфортно. Погода позволяет. Котельная подключена ждем тепла. Нагреет. Все нормально будет», — отметил Сергей, житель г. Шатуры.

Ремонтные работы на Шатурской ГРЭС позволили восстановить котельную электростанции. Она выходит на плановые показатели работы. Об этом сообщил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.

«Постепенно, в течение нескольких часов, температура воздуха в жилых домах и социальных объектах поднимется до нормативных значений. Также в ближайшее время восстановится температура в системе горячего водоснабжения», — прокомментировал Николай Прилуцкий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.