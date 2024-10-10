Котельная Шарапово Сергиево-Посадского округа запущена в работу

Ранее от жителя деревни Шарапово Сергиево-Посадского городского округа поступило обращение об упавшей трубе теплоснабжающего предприятия. Исполняющая обязанности заместителя главы Сергиево-Посадского городского округа Мария Александровна Сороченкова сообщила, что труба была демонтирована поскольку после сильных ветров накренилась и могла упасть на здание котельной. Угрозы подачи тепла в дома нет.

Сейчас котельная полностью в работоспособном состоянии. Теплоноситель подается в многоквартирные дома, параллельно идет установка новых теплообменников. Также в деревне готовится к запуску новая блочно-модульная газовая котельная, которая вскоре заменит старую, приняв на себя всю нагрузку по теплоснабжению деревни Шарапово Сергиево-Посадского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.