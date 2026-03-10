Корректировка платы за общедомовые нужды

В начале года многие жители получают коммунальные счета с корректировкой начислений по общедомовым нуждам. МосОблЕИРЦ разъясняет, в каких случаях и как производится перерасчет, сообщает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

Что такое услуги ОДН

Это коммунальные ресурсы на содержание общего имущества. Например, электричество, горячая и холодная вода, которые расходуются на общие нужды дома — уборку и освещение подъездов, их отопление, работу лифтов и т. д.

Плату за ОДН рассчитывают исходя из тарифа и объема потребления, а затем распределяют между квартирами пропорционально их площади.

Корректировка для домов с коллективными приборами учета

Ежегодная корректировка выполняется для домов с коллективными приборами учета. Если в течение года плата начислялась по среднемесячному объему или нормативу, по итогу года ее пересчитают по фактическим показаниям счетчика и по тарифу, действовавшему на период начислений. Такой порядок предусмотрен ПП РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме».

В начале года управляющие организации снимают показания счетчиков и сравнивают их с объемами, начисленными в прошедшем году. Если реальный расход выше начисленного, выполняется доначисление, если ниже — перерасчет в сторону уменьшения платы.

Корректировка в платежном документе

Корректировка отображается в квитанции в столбце «Перерасчеты»положительным числом при доначислении, числом со знаком «-» — при уменьшении платы. Общая сумма корректировки распределяется равными долями до конца года.

Объемы потребления ресурсов на ОДН указаны

• в платежном документе в расчетной таблице и в разделе «Справочная информация»

• вличном кабинете и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Умная платежка».

Личный кабинет и приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» доступны ежедневно с 8:00 до 23:00