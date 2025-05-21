Консультации по вопросам услуг ЖКХ провели в Богородском округе

В Центре объединения гражданских инициатив «Единые» Богородского округа, организовали и провели консультации для граждан пожилого возраста по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в пресс-службе округа.

В общественную приемную местного отделения Партии «Единая Россия часто поступают обращения от жителей округа с просьбой разъяснить тот или иной вопрос, касающийся сферы жилищно-коммунального хозяйства. Часто возникают вопросы по поводу тарифов и начисления оплаты за услуги ЖКХ.

Ответить на все эти вопросы помогла руководитель Богородского отделения Ассоциации председателей советов МКД МО Наталия Барзенко, которая встретилась с жителями и помогла им разобраться в решении возникших сложностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.