Конец зимы без тепла: в Киеве остались без отопления свыше 1,1 тыс многоэтажек

Более 1,1 тыс многоэтажек в Киеве останутся без отопления до конца зимы

В Киеве 1 170 многоквартирных домов остались без отопления. До конца зимы людям придется жить в холоде, сообщает ТАСС .

Как рассказал директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко, ситуация связана с Дарницкой ТЭЦ. Тепла в более чем 1 тыс. многоэтажек не будет в течение всего 2026 года.

«Им выставили режим приоритетного обеспечения электроэнергией. Люди в этих зданиях тепла в этом году не увидят», — уточнил Харченко.

Проблемы с энергоснабжением в Киеве и области начались в конце 2025 года из-за серьезных повреждений объектов инфраструктуры. Мэр города Виталий Кличко призывал жителей по возможности покинуть столицу и сделать запасы воды, продуктов и лекарств. Также первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль охарактеризовал ситуацию с энергообеспечением Киева как критическую.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.