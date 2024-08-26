Комплексы по переработке в Подмосковье отсортировали более 2 млн тонн стекла

Система раздельного сбора отходов в Подмосковье действует с 2019 года. За это время комплексами по переработке бытовых отходов переработано более 2 млн тонн стекла, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Сегодня все больше жителей региона присоединяются к процессу осознанного потребления ресурсов. Для удобства граждан в Подмосковье работают площадки «Мегабака» и сети «ЭКОпунктов», куда можно сдать стеклянную тару, а также другие отходы и получить вознаграждение.

Масштабное развитие сети фандоматов на территории Московской области стартовало в 2021 году. В настоящее время действует уже порядка 670 «ЭКОпунктов» в более чем 40 городских округах региона.

Боксы для сбора стеклотары, крышечек и других отходов можно увидеть и в некоторых продуктовых магазинах региона. Бутылки или банки здесь меняют на бонусы, которые потом можно применить для получения скидок от партнеров проекта. Не стесняйтесь спрашивать у продавцов в магазине информацию о проекте. Так вы не только уточните условия акций, но и продемонстрируете, что такие боксы востребованы у населения.

Подробно ознакомиться с полным перечнем отходов, которые принимаются на вторичную переработку можно на сайте проекта «Мегабак».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.