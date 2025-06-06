Компания «Россети Московский регион» модернизирует подстанцию 110 кВ «Орехово»

Компания «Россети Московский регион» ведет работы по повышению надежности электроснабжения потребителей Орехово-Зуевского городского округа. В 2025 году, в ходе реконструкции, на подстанции 110 кВ «Орехово» будут заменены все 10 масляных выключателей на элегазовые. На данный момент произведена замена пяти выключателей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Элегазовые выключатели пожаробезопасны, экологичны, отличаются быстродействием и простотой в обслуживании. Срок службы элегазового выключателя не менее 30 лет. Все выключатели, вводимые в работу, российского производства.

Произведенные работы на подстанции 110 кВ «Орехово» позволят повысить надежность электроснабжения 45 тыс. потребителей и 78 социально значимых объектов города Орехово-Зуево и близлежащих населенных пунктов.

Ранее современные элегазовые выключатели были установлены на подстанциях 110 кВ «Демихово», где заменили 4 выключателя, и на подстанциях 110 кВ «Гречиха» и «Крутое», где специалисты «Россети Московский регион» заменили по три выключателя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.