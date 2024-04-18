Компания из Балашихи применяет уникальные технологии по прокладке трубопровода

Предприятие выполнило строительные работы на объекте по поручению ПАО «Газпром». Строительство переходов проводилось в городе Находка при использовании метода бестраншейной прокладки. Он обеспечивает одноэтапную операцию, во время которой рабочее пространство требуется только вблизи стартового котлована. При этом подземная часть трубопровода, которая заранее сваривается, испытывается и выкладывается на стройплощадке, продавливается в грунт за один этап. Это позволяет прокладывать коммуникации на большие дистанции за короткое время.

«Сейчас наш масштаб — вся страна. Использование технологии Direct Pipe позволяет прокладывать магистральные трубопроводы в самых сложных местах — под железными и автомобильными дорогами, реками и так далее. Участок в Находке, где мы работали — сложный. Основная проблема в том, что из-за паводков глубина заложения труб должна быть очень большой. Кроме того, там чередуются типы грунтов, есть скальные и нескальные. Но мы с этим успешно справились, и закончили работу над проектом», — рассказал гендиректор ООО «Сентябрь» Владимир Бурмистров.

Он добавил, что компания прокладывает трубопроводы от самых маленьких полиэтиленовых стальных труб для различных целей до больших магистральных газопроводов диаметром 1 420 мм и на длину до 2 км. Например, в Москве нет ни одной улицы, под которой сотрудники предприятия из Балашихи не прокладывали какие-либо коммуникации.

На предприятии трудятся порядка 100 человек. Парк организации насчитывает более 50 единиц спецавтотранспорта и вспомогательного оборудования, ряд установок с тяговым усилием от 12 до 250 тонн.

За более чем тридцатилетнюю историю организация проложила десятки тысяч километров коммуникаций различного назначения и диаметра.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.