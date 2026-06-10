Компания «Эколайф» трудоустроила 132 сотрудника в Подмосковье в мае

Компания «Эколайф», работающая в Московской области, за май приняла на работу 132 новых сотрудника, в том числе 71 водителя мусоровоза и 61 разнорабочего. Наибольшее пополнение штата произошло в Домодедове, Химках и Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Больше всего новых сотрудников приняли в трех обособленных подразделениях компании. В Домодедове к работе приступили 20 водителей и 21 разнорабочий — всего 41 человек. В Химках трудоустроены 16 водителей и 5 разнорабочих, в Сергиевом Посаде — 10 водителей и 7 разнорабочих.

Набор персонала в «Эколайф» ведется на постоянной основе. Соискателям предлагают официальное трудоустройство, конкурентную заработную плату и стабильные условия работы. По вопросам вакансий можно обратиться по телефону +7 (800) 600-19-36 или направить резюме на электронную почту ecoliferabota.ru.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов ранее отметил, что для системного решения кадрового вопроса в сфере содержания территорий совместно с муниципалитетами проводится ежедневный мониторинг и анализ потребности в специалистах.

«Наиболее востребованные профессии на рынке сейчас — дворники, сантехники, механизаторы. Мы стараемся всех специалистов коммунального хозяйства при необходимости обеспечить общежитиями, предоставить им социальную поддержку и профессиональное обучение», — пояснил Владислав Мурашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.