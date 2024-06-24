Коммунальщиков хотят обязать обновлять инфраструктуру за свой счет

Депутаты Госдумы от «Единой России» и ЛПДР 24 июня внесут в нижнюю палату парламента законопроект, по которому ресурсоснабжающие организации (РСО) законодательно обяжут платить за обновление коммунальной инфраструктуры. Как полагают эксперты, проблему изношенности коммунальных сетей нужно решать, однако также важно усилить контроль целевого использования средств, сообщает газета «Известия» со ссылкой на изученный документ.

Парламентарии-авторы проекта со ссылкой на Минстрой отметили, что в России нужно заменить едва ли не половину (43,4%) объектов водоснабжения, причем фактическая доля замены превышает всего 1%. Выделяемые на эту сферу средства нередко расходуются на другие нужды, отметили депутаты.

По словам законодателей, вместе с этим для россиян растут тарифы ЖКХ, однако потребители не фиксируют улучшения качества предоставляемых услуг.

В связи с этим в Думе хотят добиться, чтобы организации водоотведения и водоснабжения были по закону обязаны создавать инвестпрограммы для обновления изношенных коммунальных объектов. Указанные документы предстоит согласовать с властями на местах и до поднятия тарифов на ЖКХ доказать, что средства пошли «на дело».

«Поэтому мы полностью меняем систему правоотношений в этой сфере. РСО будут обязаны разрабатывать такие программы, региональные органы власти их утверждать, а тарифные регуляторы в субъектах анализировать степень их исполнения и на основании этих данных принимать решения об изменении в тарифах», — сказал депутат Госдумы Сергей Пахомов, один из авторов законопроекта.

Однако в других партиях к идее представителей ЛДПР и «Единой России» отнеслись по-разному.

В частности, парламентарий от КПРФ Николай Арефьев согласился, что обновлять и ремонтировать сети ЖКХ нужно, однако в законе следует указать и прочие источники, из которых предстоит финансировать инвестпрограммы. Так, на эти цели можно было бы задействовать деньги из фонда капремонта, полагает первый зампред думского комитета по экономической политике.