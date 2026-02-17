Коммунальщики всю ночь убирали выпавший снег в Подмосковье

Прошедшей ночью рабочие убирали выпавший снег с улиц и дворов Московской области и обрабатывали их противогололедными реагентами.

Люберцы

На улице Калараш в Люберцах коммунальщики с помощью погрузчика и самосвалов освобождали дорогу от накопившихся на обочинах снежных отвалов. Как пояснил директор ОКБ ЖКХ Ярослав Овчаров, основная задача — расширить проезжую часть. Снежные горы сужают полосы движения и создают аварийные ситуации. Ночью, когда автотрафик минимален, проводить работу наиболее эффективно. Аналогичные работы провели на улице Митрофанова. Следующей ночью снегоуборочную технику перебазируют на улицу Назаровскую.

Кроме того, к утру на тротуары вышли тракторы с насадками в виде щеток для обработки пешеходных зон, техника для комплексной обработки улиц противогололедными реагентами.

На улице Смирновской, где оживленный трафик, бригадиру подрядной организации пришлось стать одновременно и регулировщиком. Поток машин приходилось останавливать, чтобы дать возможность трактору загрузить самосвал снегом.

Власиха

Фото - © Алёна Аботурова Фото - © Алёна Аботурова Фото - © Алёна Аботурова

Во Власихе работы по уборке снега провели на солдатской территории, подъездной дороге к военной поликлинике и клубу «Красная звезда». На ликвидацию сильного снегопада коммунальные службы вышли к полуночи. Подъездная дорога — одна из самых узких в городе, она еще заставлена припаркованными автомобилями. Основная задача для снегоуборочной бригады — убрать колейность и расширить дорогу по бокам.

Особое внимание при уборке снега было уделено территории у военной поликлиники и разворотной площадке для общественного транспорта. По пути следования колонна уборочной техники также расчищает проезд к зданию клуба ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда». Завершается уборка автодороги противогололедной обработкой.

Сергиев Посад

На Фабричной улице в Сергиевом Посаде также проведена ночная уборка. Рабочие вычистили территорию стоянки, где временно складировался снег. Работает 4 единицы техники: 1 погрузчик, 3 самосвала.

Как отметил замначальника отдела по содержанию и ремонту дорог в МБУ «Благоустройство СП», рабочие также очищают улицы Шлякова, Овражную, Карла Маркса.

Подольск

В Подольске предприятие «Благоустройство и дорожное хозяйство» убирает муниципальные дороги и тротуары круглосуточно. В снегопады специалисты работают в усиленном режиме. К работе дополнительно привлекли более 15 единиц техники. Всего в округе работает свыше 75 машин.

Рабочие расчищают улицы во всех микрорайонах Подольска. В центре города коммунальная техника ночью убирала от снега Революционный проспект, Вокзальную площадь, улицы Курскую, Дружбы, Февральскую, Большую Зеленовскую.

Сначала комбинированные дорожные машины расчищают дороги, посыпают проезжую часть пескосоляной смесью и формируют снежные массы. Следом снегоуборочная техника вывозит снег.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.