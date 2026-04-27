Коммунальщики Воскресенска устраняют последствия непогоды

Ликвидация последствий непогоды продолжается в городском округе Воскресенск. Дорожные и коммунальные службы расчищают территории от упавших деревьев и обеспечивают проезд к социальным объектам и жилым домам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В работах задействованы силы «Мосавтодора» и МБУ «БИО». Специалисты убирают поваленные деревья, освобождают проезды и подходы к социальным объектам, а также обеспечивают безопасность на дорогах и во дворах.

Сейчас к устранению последствий привлечены 35 единиц техники и более 150 человек — дорожные рабочие и дворники. Работы ведутся в оперативном режиме.

«Благодарю все экстренные и коммунальные службы за оперативность и самоотверженную работу в непростых погодных условиях. Сделаем все, чтобы минимизировать последствия стихии», — прокомментировал глава муниципалитета Алексей Малкин.

Жители могут направить вопросы, требующие срочного реагирования, на горячую линию главы городского округа по телефону +7 (800) 444-00-64 или через чат-бот в мессенджере «Max»: https://max.ru/hotlinevosmo_bot.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.