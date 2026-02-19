Коммунальщики в Одинцове с утра расчищают подъезд к техникуму

Коммунальные службы Одинцовского округа 19 февраля с 6:30 расчищают проезды и тротуары к Одинцовскому техникуму на Глазынинской улице в Одинцове. Работы ведут после снегопада, вызванного балканским циклоном.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.