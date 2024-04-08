Коммунальщики устраняют провал на детской площадке в округе Пушкинский

Коммунальщики устраняют последствия провала земли на одной из детских площадок в городском округе Пушкинский. В результате инцидента пострадавших нет, сообщает «Подъем» .

«Это в ночное время произошло. Никого не было, никто не пострадал», — сообщили в администрации муниципалитета.

Под детской площадкой расположен коллектор, который находится в ведении Щелковского водоканала. После инцидента территорию оперативно огородили, а детскую площадку демонтировали. В данный момент специалисты проводят ремонтные работы.

В администрации добавили, что по завершении работ территорию благоустроят, детская площадка будет возвращена на прежнее место.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.