В Истре 25 мая состоится концерт «Легенды. Два рояля»

В музее «Новый Иерусалим» в городском округе Истра 25 мая состоится концерт «Легенды. Два рояля». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

На сцене выступит русско-французский фортепианный дуэт Людмилы Берлинской и Артура Анселя. В их исполнении прозвучат музыкальные произведения А. Бородина, А. Бакса, И. Стравинского и других.

Начало программы в 17:00. Подробности — на сайте музея.

Музей «Новый Иерусалим» является одним из крупнейших музеев в России и самых посещаемых в Подмосковье. Здесь проводятся культурно-просветительские мероприятия, в том числе концерты, лекции и фестивали. При этом учреждение располагает археологическими и этнографическими материалами, рукописями, редкими книгами и другими уникальными предметами.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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