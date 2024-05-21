В Коломне завершили ремонт 4 региональных дорог по нацпроекту БКД

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в городском округе Коломна дорожники продолжают ремонт региональной сети. Работы завершили на 4 участках региональных дорог протяженностью порядка 4 км. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Специалисты «Мосавтодора» заменили покрытие на 3 участках в Озерах: от ул. Железнодорожной до Московского переулка, на ул. Свердлова от ул. Железнодорожной до церкви «Всех святых в Озерах», а также на Коммунистической площади от Дворца культура до пересечения с автомобильной дорогой «Озеры — Кашира». Участки служат подъездами к социально-значимым объектам — образовательным учреждениям, храмам, домам культуры и городскому суду.

Благодаря голосованию на портале «Доброделе» отремонтировали 2 км покрытия на подъезде к селу Редькино до ул. Фабрика Ока — ежедневно жители села используют дорогу для выезда на основную трассу, позволяющую добраться до Озер и Каширы.

«Дорожникам летом предстоит провести ремонт еще 17 км покрытия на четырех региональных дорогах, в том числе на ул. Красноармейской в Коломне. На всех участках ремонта, помимо замены покрытия, укрепят обочины и нанесут разметку», — добавили в ведомстве.

На муниципальной сети к осени предстоит обновить покрытие на 46 дорогах общей протяженностью более 22 км: в черте города Коломна на улицах Малое Колычево, Фруктовой, Солнечной, Пионерской, Ясной, Льва Толстого, Добролюбова, а также в деревнях Молитвино, Лыково, Борисовское, Шапкино и на других участках дорог.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.