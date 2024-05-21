Оборот розничной торговли в Сергиевом Посаде составил 12 млрд рублей

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Крупными и средними предприятиями Сергиево-Посадского округа по итогам первого квартала 2024 года отгружено товаров, выполнено работ и услуг по всем видам экономической деятельности на сумму 46,5 млрд рублей. Темп роста составил 125,9% к аналогичному периоду 2023 года, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

При этом 70% продукции на сумму 32 млрд рублей отгрузили организации обрабатывающей промышленности округа. Выпуск увеличился на предприятиях, занимающихся производством пищевых продуктов (рост в 3 раза), химических веществ (рост в 2 раза), резиновых и пластмассовых изделий (+13,6%), лекарственных средств и материалов (+10,1%).

Оборот розничной торговли ускорился на 16,1% к уровню первого квартала 2023 года и составил 12 млрд рублей. Доля интернет-торговли в общем объеме розницы достигла 4,9%.

По итогам января-февраля 2024 года среднемесячная начисленная заработная плата работников увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 21,4% и составила 79,2 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.