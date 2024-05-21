сегодня в 16:06

Почти 2 тыс аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья с января

В лесах Московской области с начала этого года убрано 1 980 аварийных деревьев. Всего же в 2024 году по госзаданию запланировано убрать 4 875 таких дерева, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«Эти работы проводятся для обеспечения санитарной безопасности в лесах, поскольку аварийные деревья, часто имея опасный наклон, следы гниения, механические повреждения или обрыв корней, могут при падении причинить ущерб имуществу и здоровью граждан или перегородить дорогу», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Вырубаются те деревья, о которых жители сообщают на официальный региональный портал «Добродел», а также на официальный сайт комитета лесного хозяйства.

Больше всего деревьев убрано с территории Истринского, Подольского и Бородинского лесничеств.

Работы по уборке аварийных деревьев с территории лесного фонда продолжаются.

В защитных лесах на территории лесного фонда Московской области рубка аварийных деревьев проводится на расстоянии не далее 100 метров от границ населенных пунктов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.