Врач МОНИИАГ рассказала о важности здоровья щитовидки для будущих мам и их детей

Распространенность заболеваний щитовидной железы занимает среди всех эндокринных нарушений второе место после сахарного диабета. Всемирный день щитовидной железы отмечается ежегодно 25 мая. Он направлен на улучшение информированности о важности здоровья этого органа. Особую роль играет здоровье щитовидной железы при планировании и вынашивании беременности. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Только при условии сохраненной функции щитовидной железы и достаточном обеспечении организма йодом значительные физиологические перестройки в работе эндокринной системы при беременности пройдут без проблем» — сказала врач-эндокринолог Московского областного НИИ акушерства и гинекологии им. академика В. И. Краснопольского Маргарита Плеханова.

Как отмечает врач, если функция органа нарушена, не только возрастает вероятность проблем с наступлением долгожданной беременности, но это может негативно повлиять на развитие будущего малыша. Материнские гормоны железы необходимы для формирования и созревания головного мозга плода, обеспечивают полноценную закладку основных компонентов центральной нервной системы на ранних сроках беременности, поэтому важно проводить оценку ее функции еще на этапе планирования беременности и в I триместре.

На сегодняшний день подавляющее большинство заболеваний щитовидной железы излечимо, а в части случаев — предотвратимо. Самым эффективным и малозатратным методом устранения йододефицита, согласно рекомендациям ВОЗ, является использование йодированной соли для массовой йодной профилактики.

В поликлиническое отделение областного НИИ акушерства и гинекологии за прошедший год обратилось более 800 женщин с различной патологией щитовидной железы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.