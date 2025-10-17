Коммунальщики Сергиево-Посадского округа получили новую технику

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева парк коммунальной техники Сергиево-Посадского округа пополнился новой комбинированной машиной КО-560 на базе КАМАЗ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Техника оснащена илососным и каналопромывочным оборудованием и предназначена для санитарной очистки колодцев и трубопроводов городской канализации.

«Рабочий автомобиль на базе КАМАЗ, у которого двойные характеристики: насос и каналопромывочная система для устранения аварийных засоров на сетях централизованного водоотведения, на ливнеотводах и промывки систем», — сказал эксперт коммунального отдела администрации Сергиево-Посадского округа Александр Винников.

Коммунальные службы округа будут использовать ее для ликвидации аварийных засоров на канализационных сетях. Уже в ближайшее время техника приступит к активной работе. Использование нового оборудования улучшит качество обслуживания канализационных сетей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.