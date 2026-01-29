Коммунальщики расчистили дворы на улице Бабакина в Химках после снегопада

Коммунальные службы Химок третий день устраняют последствия сильного снегопада и расчистили дворы на улице Бабакина.

В Химках коммунальщики продолжают ликвидировать последствия мощного циклона. На улице Бабакина во дворе дома 1/6 сотрудники коммунальных служб расчистили проезжую часть, тротуары и придомовую территорию.

В уборке были задействованы семь дворников и одна единица спецтехники. Работы начались утром 29 января и продолжатся после обеда в других дворах микрорайона.

Коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме. В этот же день уборка снега пройдет и на основных магистралях Химок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.