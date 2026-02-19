Коммунальщики расчищают снег у поликлиники №1 в Долгопрудном

Коммунальные службы Долгопрудного утром 19 февраля устраняют последствия мощного снегопада у поликлиники №1 на улице Павлова. За несколько часов в Подмосковье выпало более 20 см осадков, к работам привлекли дворников и спецтехнику.

Сильный снегопад накрыл Московскую область утром 19 февраля. По данным синоптиков, за короткое время выпало более 20 см осадков. В городах региона коммунальные службы приступили к расчистке дорог и пешеходных зон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.