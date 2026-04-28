Коммунальщики продолжают убирать снег в парках Долгопрудного

Коммунальные службы Долгопрудного с утра ведут расчистку парков от снега после продолжающегося снегопада в Подмосковье. В работах задействованы 13 рабочих и трактор, приоритет отдают пешеходным маршрутам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 7:00 вторника 13 рабочих и трактор очищают дорожки, тротуары и площади в городских парках. В первую очередь специалисты освобождают транзитные пути, по которым жители идут к остановкам общественного транспорта и перемещаются по городу. После этого приступают к расчистке детских и спортивных площадок.

Из-за налипшего снега в парках зафиксированы повреждения деревьев. Два дерева упали в Мысово, еще два — в Центральном парке, крупная ветка обрушилась в парке на Молодежной. Сейчас три специалиста проводят опиловку пострадавших насаждений.

По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до завтрашнего дня. В администрации предупреждают, что случаи падения веток и деревьев могут повториться, и просят жителей быть внимательными и не находиться под деревьями и неустойчивыми конструкциями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.