«Коммунальщики подослали»: в лужах на улицах Новокузнецка развлекаются утки

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В Новокузнецке местные утки плавают прямо в уличных лужах

В Новокузнецке утки облюбовали городские лужи, превратив их в персональные водоемы, сообщает Сiбдепо .

Реки, возникшие во дворах, приносят радость пернатым. Очевидцы зафиксировали на видео беззаботно плавающих в лужах уток и поделились кадрами в социальных сетях.

По словам Ростислава Бардокина, пока горожане выражают недовольство из-за подтоплений, утки наслаждаются водными процедурами. Видеозапись, размещенная Ростиславом в его Telegram-канале, была сделана возле школы № 91.

Другие жители Новокузнецка засняли еще одну группу пернатых, резвящихся в огромной луже на Трестовском переулке, 1, в Дальнем Куйбышево.

Местные пошутили, что коммунальные службы специально подослали уток, чтобы переключить внимание населения с проблем, вызванных скоплением воды.