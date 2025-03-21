«Коммунальщики подослали»: в лужах на улицах Новокузнецка развлекаются утки
В Новокузнецке утки облюбовали городские лужи, превратив их в персональные водоемы, сообщает Сiбдепо.
Реки, возникшие во дворах, приносят радость пернатым. Очевидцы зафиксировали на видео беззаботно плавающих в лужах уток и поделились кадрами в социальных сетях.
По словам Ростислава Бардокина, пока горожане выражают недовольство из-за подтоплений, утки наслаждаются водными процедурами. Видеозапись, размещенная Ростиславом в его Telegram-канале, была сделана возле школы № 91.
Другие жители Новокузнецка засняли еще одну группу пернатых, резвящихся в огромной луже на Трестовском переулке, 1, в Дальнем Куйбышево.
Местные пошутили, что коммунальные службы специально подослали уток, чтобы переключить внимание населения с проблем, вызванных скоплением воды.