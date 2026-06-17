Коммунальщики Подольска расчищают дворы после шторма

Коммунальные службы Подольска продолжают устранять последствия шторма 13 июня и последующих дождей. Аварийные бригады распиливают и вывозят поваленные деревья, убирают сломанные ветви во дворах и на пешеходных зонах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Опиловка и вывоз поваленных деревьев остаются первоочередной задачей для аварийных бригад. Особое внимание уделяют сломанным ветвям, которые представляют опасность для пешеходов и автомобилистов.

Работы уже завершены в центральной части округа по адресам: улица Кирова, дом 38, корпус 1А (район роддома), улица Большая Серпуховская, дом 18, Октябрьский проспект, дом 19, бульвар Юности, улица Свердлова, улица Мичурина, дом 5. В поселке Дубровицы расчистку провели у дома 5, напротив дома 7 и на территории ЖК «Мечта». В микрорайоне Климовск работы выполнены на улице Ихтиманская, дом 3А.

Бригады МБУ «ПКБ» и управляющих компаний работают в усиленном режиме и объезжают все микрорайоны округа. Ликвидация последствий стихии продолжится до выполнения каждой поступившей заявки.

Сообщить о поваленных деревьях, неработающих фонарях, искрящих проводах или поврежденных опорах можно по телефонам: МБУ «ПКБ» — +7 (915) 360-15-74, «УК Подольск» — +7 (496) 750-00-50, единая горячая линия — +7 (495) 663-99-99. Все обращения оперативно передают профильным специалистам и отрабатывают в приоритетном порядке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада в начале мая очень важна. Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.