Коммунальщики Подольска приводят в порядок дворы и дороги в округе ЖКХ Сегодня 14:34

Коммунальные службы Подольска продолжают очищать улично-дорожную сеть округа от мусора и смета. На сегодняшний день в работе задействованы 59 единиц техники и 207 рабочих. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Специалисты приводят в надлежащий вид остановочные павильоны, скверы и дворы муниципалитета. Во дворах идет зачистка входных групп, пешеходных дорожек, проездов к контейнерным площадкам. Оставить заявку по вопросам уборки можно по телефону горячей линии: 8 (495) 663-99-99 либо по номерам телефонов своих управляющих организаций. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику. «Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.